Heurtel et Yabusele portent le Real Madrid à la victoire contre l'Anadolu Efes

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Tous deux arrivés cet été en provenance de l'ASVEL, Thomas Heurtel et Guerschon Yabusele (15 points chacun) ont largement contribué à la victoire du Real Madrid contre le tenant du titre, l'Anadolu Efes Istanbul, pour la première journée de l'EuroLeague.

L'équipe de Pablo Laso, après une saison 2020-2021 frustrante, est entrée dans la compétition de manière fracassante, avec un 32-15 au bout du premier quart-temps. Elle a ensuite fait la course en tête avec un petit relâchement dans le dernier quart-temps pour l'emporter 82-69. Outre Thomas Heurtel (15 points à 5/8 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 balles perdues pour 16 d'évaluation en 24 minutes), Guerschon Yabusele (15 points à 5/9, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 18 d'évaluation en 28 minutes), Fabien Causeur était titulaire (2 points à 1/5, 2 rebonds et 2 passes décisives en 15 minutes). En relai de Walter Tavares (13 points à 6/6, 12 rebonds et 2 contres pour 24 d'évaluation en 23 minutes), Vincent Poirier a cumulé 4 points à 2/5, 3 rebonds, 3 balles perdues et 4 fautes en 17 minutes.

Chez les visiteurs, Rodrigue Beaubois (3 points à 1/10 en 23 minutes) est passé à côté. Titulaire lui aussi, Adrien Moerman a été discret (4 points à 1/2 et 1 rebond en 24 minutes). L'équipe d'Ergin Ataman aura à coeur de se reprendre vendredi prochain pour la réception du CSKA Moscou.