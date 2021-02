Hezonja au Panathinaikos, Koufos à l'Olympiakos : les clubs athéniens recrutent du lourd

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Toujours dans l'espoir de se qualifier pour les playoffs, avec 11 victoires en 25 rencontres, l'Olympiakos Le Pirée a fait venir l'Américano-Grec Kosta Koufos. A 32 ans (dans deux jours), le pivot aux 11 saisons NBA n'a plus joué depuis un an et l'arrêt de la saison 2019-2020 avec le CSKA Moscou. Le natif de Canton (Ohio) tournait à 5,4 points à 60,4% de réussite aux tirs et 3,7 rebonds en 12 minutes sur 27 matches d'EuroLeague et de VTB League. Il arrive surtout suite à la blessure de son compatriote Hassan Martin.

Egalement en retard dans la course aux playoffs (9 victoires, 14 défaites), le Panathinaikos Athènes enregistre l'arrivée de l'ailier-fort Mario Hezonja (2,03 m, 25 ans) revient en Europe après cinq saisons en NBA. Le 5e choix de la Draft NBA n'a pas réussi à faire sa place outre-Atlantique, passant d'Orlando à Portland en passant par New York, avec parfois des statistiques intéressantes (9,6 points et 3,7 rebonds en 22 minutes de moyenne en 2017-2018).