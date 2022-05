Illan Piétrus joue un mauvais tour à l'ASVEL, qui s'éloigne de la finale du NGT 2022

EUROLEAGUE

Si l'ASVEL a fait la course en tête pour son deuxième match des phases finales du Next Generation Tournament, le tournoi U18 de l'EuroLeague, c'est la Next Generation Select Team qui s'est imposée d'un petit point (83-82). L'équipe de Vassilis Spanoulis a débordé celle de Pierre Parker en fin de match grâce à son meneur, le Français Illan Piétrus (17 points à 5/11 aux tirs, 2 passes décisives, 1 seule balle perdue et 5 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 22 minutes). Le joueur de la SIG Strasbourg a marqué 5 points de suite pour ramener les siens à -1 (70-71) à 3 minutes de la fin, avant de donner un avantage décisif à 1 minute et 9 secondes de la fin avec un panier à 3-points. Et si l'ASVEL a recollé grâce aux efforts de Kymany Houinsou (17 points à 5/11 aux tirs, 10 rebonds, 3 passes décisives, 7 fautes provoquées et 5 balles perdues pour ) et au 3-points de Zaccharie Risacher (16 points à 5/12 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 32 minutes), cela n'a pas suffi pour les Rhodaniens qui devront maintenant l'emporter contre Stella Azzura Rome et espérer une égalité à trois - qui dépend également d'un succès de l'Etoile Rouge de Belgrade contre la Next Generation Select Team ce vendredi.

A noter que les quatre Français de la Next Generation Select Team ont terminé parmi les cinq meilleurs marqueurs de leur équipe : 17 points pour Piétrus, 12 pour Zacharie Perrin (en plus de 5 rebonds et 5 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 23 minutes), 9 pour Pacôme Dadiet (en plus de 4 rebonds en 21 minutes) et 8 pour Mohamed Diawara (en plus de 4 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes).