Ishmail Wainright vers le Zalgiris Kaunas en 2021-2022

Son équipe s'illustrant en Jeep ELITE (deuxième) comme en Ligue des Champions (BCL) - qualification pour le Final 8 -, la SIG Strasbourg pourrait perdre un de ses joueurs majeurs la saison prochaine. Selon les informations du journaliste lituanien Donatas Urbonas, Ishmail Wainright (1,96 m, 26 ans) serait proche de rejoindre le Zalgiris Kaunas. Il y aurait même un accord verbal mais le Texan garderait en vue de rejoindre la NBA, alors que les Toronto Raptors voulaient le recruter l'an passé.

Ishmail Wainright is close to signing with Zalgiris Kaunas for the next season, per sources. There might be a verbal agreement in place. Although Wainright might get the NBA opportunity this summer. Toronto Raptors wanted to bring him this season, but Strasbourg didn't let him go