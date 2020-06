Ismaël Bako lié à l'ASVEL jusqu'en 2022

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'ASVEL a annoncé la prolongation d'Ismaël Bako (2,08 m, 24 ans) pour une saison supplémentaire. Le pivot belge, qui s'était engagé pour deux ans à l'été 2019, est donc lié au club rhodanien jusqu'en juin 2022. En 2020/21, il partagera le poste de pivot avec Moustapha Fall et Kevarrius Hayes.

Pour sa première saison en dehors de Belgique, l'ancien joueur de Louvain et Anvers a montré ses qualités d'intérieur dissuasif, grâce à son rapport taille/envergure/mobilité. En Jeep ELITE, il tournait ainsi à 6,6 points à 63,6% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 1,1 contre pour 9,7 d'évaluation en 14 minutes en Jeep ELITE. En EuroLeague, il était plus discret en revanche (3,8 points à 50,8%, 2,2 rebonds et 1 contre en 11 minutes).

Dans son communiqué, à lire ci-dessous, l'ASVEL annonce qu'Ismaël Bako a l'intention de prendre du poids. A son retour sur Lyon, il comptait ainsi 7 kilos de plus sur la balance.

"Personnalité très attachante, [...] l’intérieur belge fait preuve d’une disponibilité et d’une implication exemplaires au quotidien, indispensables dans l’équilibre relationnel de la belle épopée de la saison dernière, a commenté l'ASVEL dans son communiqué. Le voir ne pas hésiter à faire quelques efforts financiers non négligeables pour accepter la proposition faite par l'ASVEL représente une grande marque de confiance de sa part dans le sérieux et la crédibilité du projet mené par le club. C’est également la preuve d’une volonté de poursuivre sa progression, Ismael ayant profité du confinement pour engager un travail physique, entrepris avec les conseils du staff et l’aide d’une nutritionniste qu’il a lui-même souhaité engager, et revenir sur Lyon avec sept kilos supplémentaires. "