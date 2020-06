J.J. O'Brien avec Sasa Obradovic à l'Etoile Rouge de Belgrade ?

Auteur d'une grosse saison à l'AS Monaco, J.J. O'Brien (2,01 m, 28 ans) pourrait suivre l'entraîneur Sasa Obradovic en EuroLeague. Selon Chris Harper, le poste 3/4 étasunien est susceptible de quitter la Roca Team afin de suivre le technicien serbe à l'Etoile Rouge de Belgrade, pensionnaire de l'EuroLeague.

Le Californien, passé par les Utah Utes (2010/11) et San Diego Aztecs (de 2012 à 2015, après une saison de redshirt) en NCAA, est arrivé à Monaco à l'été 2019 après sa première expérience professionnelle en dehors des Etats-Unis, du côté d'Astana au Kazakhstan. Aussi bien en Jeep ELITE qu'en EuroCup, ce tweener s'est montré très impactant, notamment pour sa qualité à attaquer le cercle depuis le poste haut. En 24 minutes de moyenne sur 33 matchs, il a tourné à 12,5 points à 52,1% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,8 passe décisive.

Pour son évolution et notamment pour s'imposer au très haut-niveau, il devra toutefois progressé sur son tir extérieur. En 2019/20, avec seulement 0,8 tentative de moyenne par rencontre, il ne tournait qu'à un modeste 22% de réussite derrière l'arc.

Sasa Obradovic would like to bring from Monaco to Red Star his old player JJ O’Brien.The 28-year old American spent the season in France and last year was in Astana.He plays as PF. #euroleague @kkcrvenazvezda @EuroLeague @EuroCup @ASMonaco_Basket #jeepELITE @LNBofficiel pic.twitter.com/RPNSXSfC4e