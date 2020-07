Jarell Eddie (ex-Strasbourg) va découvrir l'Euroleague avec le Fenerbahçe

EUROLEAGUE

C'est un sacré shooteur qui va s'engager au Fenerbahçe. Jarell Eddie (2,01 m, 28 ans) est "un bras" capable de prendre feu de loin. Selon Eurohoops, le swingman (pouvant jouer ailier ou arrière) américain va signer un contrat d'un an (plus une deuxième saison en option) avec le club turc, et ainsi découvrir l'Euroleague. L'ancien joueur NBA (34 matchs) sort d'une saison réussie individuellement avec Murcie, en Espagne. Dans une équipe luttant pour le maintien, il a assuré 14,4 points de moyenne à 44% à 3 points, égalant au passage le record de paniers de loin sur un match (10).

En France, on se rappelle de son passage à Strasbourg en 2018-2019. Dans le marasme d'une saison compliquée collectivement, il avait fait admirer son adresse (11 points, avec 47% à 3 points, et 4,6 rebonds pour 11,9 d'évaluation), notamment lors d'un match à Nanterre où il avait fait ficelle de loin à 8 reprises. Il avait aussi été l'étincelle permettant à la SIG de remporter la Leaders Cup, compétition dont il avait été élu MVP.

Après avoir vu partir son entraîneur emblématique Zeljko Obradovic (remplacé par Igor Kokoskov) et son meneur Kostas Sloukas, le Fener poursuit un recrutement moins clinquant mais fait de joueurs solides habitués aux joutes européennes, donnant à l'effectif une sacrée profondeur. Sur les postes 2-3, Jarell Eddie devra notamment faire face à la concurrence de Nando de Colo et des recrues Lorenzo Brown, Dyshawn Pierre et Edgaras Ulanovas.