Jaron Blossomgame annoncé à l'AS Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Après Alpha Diallo, John Brown et Donta Hall, l'AS Monaco serait sur le point d'engager un autre joueur de qualité pour la saison 2022-2023. Plusieurs journalistes ou médias (Luca d'Alessandro, Total Basket, Encestando et Basketnews) ont annoncé la signature de Jaron Blossomgame (1,98 m, 28 ans) au sein du club de la principauté.

Victime d'une fracture de la jambe en tournoi AAU à l'été 2012, ce poste 3/4 a du attendre ses 20 ans pour commencer à jouer en NCAA avec Clemson. C'est en 2017 qu'il a lancé sa carrière professionnelle. Drafté en 59e position par les San Antonio Spurs, il a surtout joué en G-League sur ses trois premières saisons de carrière (127 matches), avant de franchir l'Atlantique à l'été 2020. Après une saison réussie en Israël à l'Ironi Nahariya (17,7 points à 52,3% de réussite aux tirs, 6,4 rebonds et 0,8 contre en 33 minutes), il a rejoint Ulm en Allemagne. Là-bas, il a dominé (16 points à 50,6% et 6,1 rebonds en 32 minutes) au point d'être retenu dans le cinq idéal de la saison d'EuroCup. Lors d'un match à Bourg-en-Bresse, le natif d'Alpharetta (Géorgie) avait cumulé 17 points, 12 rebonds et 5 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 40 minutes.

Ailier athlétique, redoutable en transition et fort shooteur (39,1% de réussite à 3-points sur 4,2 tentatives par match en 2021-2022), il correspond bien au profil de joueurs recherchés par l'AS Monaco.