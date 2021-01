Joffrey Lauvergne : "Je suis à un tel stade de ma carrière où le plus important est de profiter du basket"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Žalgiris Kaunas

Prolongé jusqu'en 2023 au Žalgiris Kaunas, Joffrey Lauvergne (2,10 m, 30 ans) a fait le choix de la stabilité après une blessure au début d'année 2019, des problèmes personnels et la COVID-19. Passionné d'histoire et de géographie, le champion d'Europe 2013 a même profité de ses quelques jours de repos pour s'évader à Palanga, à Klaipeda et même à Trakai.

"Je suis à un tel stade de ma carrière où le plus important est de profiter du basket, a-t-il confié au site lituanien Basket News. Je me sens vraiment bien ici. Non seulement nous gagnons des matchs, mais l'organisation, mes coéquipiers et nos entraîneurs sont top. Je parle à Leo (Westermann) tous les jours. Avant même de venir ici, j’avais l’impression de connaître chacun de mes coéquipiers. J’en savais beaucoup sur eux et donc je me suis adapté très rapidement, en quelques jours."

Très productif en EuroLeague (11,6 points à 62% de réussite aux tirs, 5,9 rebonds et 1,6 passe pour 14,1 d'évaluation en 21 minutes de jeu), l'Auvergnat signe son meilleur début de saison depuis son passage au Partizan Belgrade en 2013-2014. Toutefois, il n'a pas pu empêcher la défaite des siens (12 points, 9 rebonds et 4 passes), ce vendredi 29 janvier à Baskonia (68-81).