Joffrey Lauvergne (Kaunas) : "Le club veut me donner un rôle très important"

Au sein d'un club orphelin de son mythique coach Sarunas Jasikevicius (parti à Barcelone et remplacé par l'Autrichien Martin Schiller), Joffrey Lauvergne (2,11 m, 28 ans) sera cette saison une pièce importante du Zalgiris Kaunas. Le Français, arrivé du Fenerbahçe, va chercher à se relancer après deux saisons moyennes, où une blessure puis des soucis familiaux l'ont gêné (6,3 points de moyenne en Euroleague en 2019-2020). Sur la chaîne Youtube du club, il a confié ses premières impressions depuis qu'il est en Lituanie. Avant de rallier Kaunas, il explique s'être entraîné cet été dans les installations de l'ASVEL, dont Tony Parker lui a ouvert les portes, et donne une indication sur le rôle qu'il devrait avoir :

"J'étais ravi d'avoir cette opportunité (quand Kaunas l'a contacté). Le club veut me donner un rôle très important. C'est un grand club, très bien organisé, et c'était aussi important pour moi. Et j'ai entendu beaucoup de choses de la part de Léo (Westermann, son meilleur ami, qui a joué deux saisons à Kaunas)."