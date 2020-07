Joffrey Lauvergne et le Zalgiris Kaunas, l'union parfaite selon Léo Westermann

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : DR

L'intérieur français Joffrey Lauvergne (2,11m, 28 ans), recruté par le géant lituanien du Zalgiris Kaunas, débarque dans un contexte particulier. Heureusement, il a pu compter sur son ami de toujours qui a su le conseiller dans sa prise de décision : Léo Westermann. Les deux hommes se sont confiés au site 15MIN.LT.

Après deux saisons compliquées au Fenerbahçe, au cours desquelles il a été gêné par des blessures et des soucis familiaux, Joffrey Lauvergne a perdu cette flamme qui faisait de lui un joueur dominant lors de son passage à Belgrade (entre 2012 et 2014, en compagnie d'un certain Léo Westermann) notamment. À Kaunas, il aura à coeur de reprendre du plaisir et de retrouver sa grinta.

"Le basket me manque vraiment. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime m'entraîner, profiter du processus. En me couchant, je veux penser que j'ai fait quelque chose de bien ce jour-là et que je suis devenu un meilleur joueur. C'est un bon sentiment, dit Lauvergne. Ces deux saisons n'ont pas été faciles pour moi pour de nombreuses raisons. C'est pourquoi il est très important pour moi maintenant de regagner confiance. Plus important encore, je suis en bonne santé maintenant. Il y a eu des blessures au cours des dernières années, et quand vous abandonnez la file d'attente pendant un mois ou quelques-uns, regardez, la saison se termine. Mais je veux jouer. J'ai raté le basket. Je veux reprendre confiance. Je suis en bonne santé, en forme et j'ai faim."

Léo Westermann, qui a déjà joué pour le Zalgiris Kaunas, n'a pas hésité à offrir ses conseils à Joffrey Lauvergne qui va donc devenir le troisième Français à porter ce maillot (le troisième étant Axel Toupane). Le meneur du Fener s'est dit confiant. Selon lui, l'intérieur tricolore va s'épanouir en Lituanie et les deux parties vont former l'union parfaite.