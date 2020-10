Joffrey Lauvergne finalement négatif à la COVID-19

Lors de la deuxième journée d’EuroLeague, le Zalgiris Kaunas est allé s’imposer face au Khimki Moscou (70-84). Testé positif à la COVID-19, Joffrey Lauvergne (2,10 m, 29 ans) n’était pas du déplacement dans la capitale russe. Le joueur, qui ne présentait aucun symptôme, était resté à Kaunas, et avait été placé en isolement.

Après avoir effectué un nouveau test vendredi, puis un second quelques jours plus tard, le natif de Mulhouse a finalement été testé négatif à deux reprises. Comme indiqué sur le compte Twitter du Zalgiris Kaunas, Joffrey Lauvergne sera bien du déplacement à Belgrade ce mardi soir pour la troisième journée de l’EuroLeague. Lui qui a marqué 13 points lors de son dernier match face à l’Olympiakos, aura à coeur de mener les siens vers une troisième victoire en trois matchs dans cette compétition.

After receiving two consecutive negative COVID-19 tests, @1JOLOLO is allowed to come back to practices&games and will fly with the team to Belgrade today! pic.twitter.com/JMAvz2rUHT