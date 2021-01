Joffrey Lauvergne prolonge au Zalgiris Kaunas jusqu'en 2023

Auteur d'une belle saison avec le Zalgiris Kaunas, Joffrey Lauvergne (2,10 m, 30 ans) vient d'annoncé avoir prolongé pour deux saisons avec le club lituanien. Le pivot français est donc sous contrat avec la célèbre institution kaunassienne jusqu'en juin 2023.



It is with great pleasure that I announce that I have signed a contract extension with @bczalgiriskaunas until 2023 !

Can’t wait to have the fans back in the @ZalgirioArena pic.twitter.com/7obqg8RX9X