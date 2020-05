Joffrey Lauvergne rêve de titre en EuroLeague mais ne dit pas non à un retour en NBA

En fin de contrat à l’issue de la saison 2019/20 avec le Fenerbahçe Istanbul, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 28 ans) ne ferme pas la porte à un possible retour dans la grande ligue américaine. Comme il explique dans une interview accordée au média sportif serbe Espreso, son avenir reste incertain.

"Après mon passage au Partizan Belgrade, j'avais trois objectifs. Le premier était de jouer en équipe nationale. J'ai réussi, ramené deux médailles de bronze (au Mondial 2014 à l'Euro 2015), une d'or (à l'Euro 2013) et participé aux Jeux olympiques. J'en suis très fier. L'autre était de jouer en NBA. Là-aussi j'ai réussi. Enfin, le troisième, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le Fener(bahçe) même s'il me restait une saison de contrat en NBA, c'est de gagner l'EuroLeague. C'est pourquoi je suis venu au Fener, je pensais qu'il y était possible de réaliser cet objectif. Pour l'instant nous ne sommes pas très bien placé mais j'espère qu'il se réalisera."