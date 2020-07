Joffrey Lauvergne s'engage un an au Zalgiris Kaunas

Après avoir annoncé l'arrivée du coach Martin Schiller, le Zalgiris Kaunas a officialisé la signature pour une saison du pivot français Joffrey Lauvergne (2,11 m, 28 ans). Après deux ans au Fenerbahçe marqués par une blessure puis des soucis familiaux qui l'ont empêché de jouer, l'Auvergnat va tenter de se relancer en Lituanie. Au sein d'un club particulier, poussé par tout un peuple, l'ancien joueur NBA va peut-être retrouver la grinta qui a fait de lui un joueur dominant au Partizan Belgrade entre 2012 et 2014.

En 31 matchs en 2019/20 (19 d'EuroLeague, 12 de championnat turc), le champion d'Europe 2013 a tourné à 7,7 points à 60% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 17 minutes.

Joffrey Lauvergne's resume speaks for himself. Welcome to the city of green-and-whites, @1JOLOLO!



