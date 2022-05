John Brown III ira bien à l'AS Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme annoncé, John Brown III (2,03 m, 30 ans) fait bien partie des recrues de l'AS Monaco pour la saison 2022-2023. Suite à l'élimination de Brescia en quarts de finale des playoffs, 3 victoires à 1 par Sassari, le média local bresciacanestro.com a annoncé que l'intérieur américain avait un accord avec le club de la principauté pour un salaire aux alentours du million d'euros.

Après être monté en puissance durant quatre saisons dans le championnat italien (de 2016 à 2020), le Floridien a rejoint le richissime club de l'UNICS Kazan. Après avoir atteint la finale - perdue... contre Monaco -, il a été promu en EuroLeague, niveau où lui et son équipe ont fait sensation. Intérieur mobile et agressif, ses qualités physiques et défensives lui ont permis de terminer meilleur intercepteur de la compétition (2,8 par match) en plus de tourner à 10,3 points à 48% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds et 1,2 passe décisive. Cependant, le début de la guerre en Ukraine l'a contraint à quitter la Russie. Pour terminer la saison, il a rejoint la formation italienne de Brescia. Une parenthèse avant de retrouver l'EuroLeague, avec Monaco donc.

Avec lui, Jordan Loyd, Alpha Diallo ou encore Donta Hall, l'AS Monaco pourra présenter l'une des équipes les plus athlétiques de la compétition.