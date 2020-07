Johnny Hamilton et Danilo Barthel signent au Fenerbahçe

EUROLEAGUE

Le pivot Johnny Hamilton (2,13 m, 26 ans) reste à Istanbul mais change de club puisque cet excellent rebondeur jouait la saison passée au Darussafaka. Il s'est engagé pour deux saisons.

Né à Rio Claro en Trinité-et-Tobago, il est sorti de l'université de Texas-Arlington avant de jouer en G-League au Grand Rapids Drive. Sur la saison écoulée, le troisième contreur de l'EuroCup valait toutes compétitions confondues 9,8 points à 51,9% de réussite aux tirs, 7,3 rebonds et et 1,4 contre sur 40 matchs de championnat turc et d'EuroCup.

Le poste 4 allemand Danilo Barthel (2,08 m, 29 ans) arrive lui du Bayern Munich avec qui il disputait l'EuroLeague. Joueur du Bayern depuis 4 saisons, l'international allemand tournait en 2019/20 à 9,6 points à 58,9%, 4,2 rebonds et 1,6 passe décisive pour 12,2 d'évaluation en Bundesliga.