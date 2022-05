Jordan Loyd, un scoreur de très grand talent vers l'AS Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : EuroLeague

Avec une hausse conséquente de son budget, l'AS Monaco devrait faire venir quelques poids lourds dans son effectif pour la saison 2022-2023. Le premier devrait être l'arrière Jordan Loyd (1,93 m, 28 ans) selon nos informations. Libre depuis son départ du Zénith Saint-Pétersbourg, le champion NBA 2019 reprendrait donc du service en principauté monégasque à la rentrée prochaine.

Depuis trois ans, ce combo-guard est l'un des tous meilleurs scoreurs de l'EuroLeague, sans pour autant être un cancre en défense. Suite à son titre NBA avec les Raptors - il n'a cependant pas joué en playoffs -, il a rejoint Valence en Espagne où il a dévoilé son talent à l'Europe (11,1 points par match), bien qu'il ait joué à l'Hapoel Eilat en Israël deux saisons plus tôt. C'est surtout à l'Etoile Rouge de Belgrade qu'il a brillé en 2020-2021 (17,3 points à 42,5% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 3,2 passes décisives pour 16,5 d'évaluation en 27 minutes). Au point de recevoir une belle offre du Zénith Saint-Pétersbourg, avec qui il tournait à 13,2 points à 43,6% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 3,9 passes décisives en 27 minutes en EuroLeague avant son départ du club, au commencement de la guerre en Ukraine.

Son arrivée poserait la question de l'avenir de Mike James à Monaco. Plus arrière que meneur, il pourrait toutefois être aligné avec ce dernier si toutefois il venait à prolonger.