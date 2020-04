Jordi Bertomeu : "La dernière date possible pour jouer les matchs de l'EuroLeague devrait être la fin juillet"

EUROCUP

Dans une conférence de presse téléphonique ce jeudi 16 avril, le Président et Directeur Général de l'EuroLeague Jordi Bertomeu s'est exprimé sur la potentielle reprise de la saison 2019/20 de l'EuroLeague (suspendue depuis le 12 mars à cause du coronavirus). S'il a confirmé que le Final Four ne pourrait pas avoir lieu du 22 au 24 mai à Cologne (les détenteurs de billet seront remboursés), il conserve l'espoir de la finir sur les terrains.

"Nous voulons reprendre nos compétitions. Peut-être que nos supporters ne pourront pas assister aux matchs en personne, mais nos partenaires télévisuels et commerciaux seront nos alliés pour leur apporter ce qu'ils attendent, surtout dans ces moments difficiles que nous vivons en Europe. Nous voulons le faire, mais nous ne le ferons que lorsque les conditions sanitaires le permettront. Nous ne mettrons pas en péril la santé de nos joueurs, entraîneurs ou arbitres. Nous ne mettrons pas en péril la santé de nos supporters, ni celle de nos équipes, du personnel des stades ou de nous-mêmes. Personne."

Pour lui, il n'est pas possible de reprendre la saison en septembre prochain, comme l'a décidé la Ligue des Champions et comme l'envisage la Ligue Nationale de Basket.

"Nous pensons que nous ne pouvons pas [jouer] plus tard que la fin du mois de juillet. Nous sommes absolument contre le fait de jouer en septembre et octobre. Cela aura un impact et mettra en péril la saison suivante. Nous aurons des problèmes. Nous avons donc déjà des problèmes de calendrier à chaque saison. Reporter les matchs en septembre-octobre ne peut donc qu'aggraver ces problèmes. Et c'est pourquoi nous pensons que nous devons éviter cet impact négatif sur la saison 20-21, dans de nombreux domaines. Les critères d'accès aux ligues, la programmation des matchs, la pré-saison des équipes, les vacances des joueurs. Toutes ces choses seront perturbées par les matchs que nous disputerons en septembre et octobre. Nous écartons donc ce scénario. La dernière date possible pour jouer les matchs de l'EuroLeague devrait être la fin juillet, à mon avis".

Vers un Final 8 en cas de reprise ?

Concernant le format de la fin de la saison, il n'est pas encore clair. Mais différents scénarios sont envisagés.

"Nous voulons terminer dans le format actuel. Nous voulons donc conserver la saison régulière, en jouant les six journées restantes. Nous voulons jouer les playoffs et le Final Four. Et nous avons un protocole prêt qui comprend : trois jours pour que les joueurs retournent dans leur ville ; deux semaines de quarantaine ; et au moins deux semaines d'entraînement avant le début de la compétition. Nous devons également prévoir que nous ne pourrons peut-être pas conserver le format actuel. C'est une possibilité. Nous sommes une compétition européenne et nous avons plus de contraintes que les ligues nationales. Je pense que c'est évident... C'est pourquoi, comme nous avons déjà progressé, nous travaillons sur un plan alternatif qui comprend la reprise de la saison régulière dans un pays dont les installations sont prêtes pour nos matchs, et probablement le remplacement des playoffs par un Final 8 qui remplacera également le Final Four. Mais la condition la plus importante sera d'avoir des garanties concernant la santé de nos équipes. Bien entendu, nous travaillons également sur des plans alternatifs pour l'EuroCup. Parce que c'est moins complexe : il ne reste que huit équipes en place pour les playoffs, ce qui indique que si l'EuroLeague peut être reprise, il en sera de même pour l'EuroCup. Tout comme pour l'EuroLeague, nous travaillons également sur deux scénarios, dont l'un avec un lieu central pour jouer la finale de la compétition."

Le Président et Directeur Général de l'EuroLeague a fixé la suite des annonces. "Nous devons prendre la décision en mai, pas avant la mi-mai et probablement plus près de la fin mai."