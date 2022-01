Juancho Hernangomez, priorité du Real Madrid pour l'été 2022

EUROLEAGUE

Crédit photo : FIBA

Juancho Hernangomez (2,05 m, 26 ans) serait une cible du Real Madrid lors de la prochaine intersaison selon Eurohoops. L'intérieur semble vivre la fin de son aventure en NBA. A Boston cette saison, il n'a joué que 19 rencontres pour 1,1 point et 1,4 rebond de moyenne. L'ailier-fort ne s'y retrouve pas dans l'effectif du coach Ime Udoka. L'Espagnol avait connu ses plus belles heures à Minnesota, où sa qualité de tir longue distance était très appréciée (42% de réussite sur 5 tentatives par match en 2019-2020). En 2020-2021, sur les 52 matches qu'il avait disputés, il tournait à 7,2 points et 3,9 rebonds en 16 minutes de moyenne.

Le Real Madrid continue sa stratégie de renouvellement d'effectif. Se sentant en fin de cycle, la Maison Blanche n'a pas attendu d'être en situation de crise pour poser les fondations de son nouveau projet. Guerschon Yabusele est sous contrat jusqu'en 2025 et Gaby Deck pourrait revenir très prochainement au club. L'acquisition de Juancho Hernangomez permettrait au projet de passer un nouveau cap avec un troisième ailier-fort de haut-niveau, ainsi qu'un joueur espagnol permettant de renouveler un peu un contingent national en fin de carrière (Sergio Llull, Rudy Fernandez).

Le fils de Guillermo Hernangomez, ancien joueur du... Real Madrid, avait débuté sa carrière professionnelle au sein du club voisin de l'Etudiantes en 2013. En 2016, il avait traversé l'Atlantique pour démarrer son cursus NBA à Denver.