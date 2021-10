Jurij Zdovc va remplacer Martin Schiller à la tête du Zalgiris Kaunas

Les deux défaites inaugurales en EuroLeague ont entraîné le départ Martin Schiller. L'entraîneur autrichien a été limogé par le Zalgiris Kaunas. Le célèbre club lituanien a décidé de le remplacer par Jurij Zdovc. Viré par les Metropolitans 92 au cours de l'intersaison, le technicien slovène retrouve un poste en EuroLeague, un niveau où il n'a plus exercé depuis plus de dix ans, et qui a bien changé depuis.

Adepte d'un basket lent, contrôlé, sur demi-terrain, à l'antipode du basket ouvert de Martin Schiller, Jurij Zdovc aura l'objectif de rendre le Zalgiris plus compétitif. Avec un effectif limité sur le papier, la tâche s'annonce ardue.

