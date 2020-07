K.C. Rivers (ex-Roanne) au Zénith Saint-Pétersbourg, Alex Poythress devrait suivre

EUROLEAGUE

D'après Nikos Varlas d'EuroHoops, le shooteur gaucher Kelvin "K.C." Rivers (1,96 m, 33 ans) va signer un contrat d'une saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg.

Le joueur passé par l'université de Clemson a découvert l'Europe en Serie A2 au Latina Basket avant de jouer pour de grosses écuries comme Kuban, le BC Khimki Region Moscou, le Real Madrid, le Bayern et le Panathinaikos. Egalement passé par la Chorale de Roanne en 2010/11, il tournait à 14,3 points (à 36% à 3- points), 4,6 rebonds et 1,9 passe décisive pour 13 d'évaluation.

Sur la saison écoulée il a joué dans un premier temps au Bétis Séville avant de rejoindre le Zalgiris Kaunas où il valait 9,1 points (44,6 % à 3-points), 2,5 rebonds et 1,6 passe décisive pour 10,1 d'évaluation.

Son compatriote Alex Poythress (2,03 m, 26 ans) devrait lui aussi rejoindre la formation russe. Joueur de l'université de Kentucky avant d'évoluer en NBA chez les Philadelphie 76ers, les Indiana Pacers et Atlanta, il a surtout joué pour les équipes G-league de ces trois franchises. Il a ensuite rejoint l'Europe et portait les couleurs du club turc du Galatasaray Istanbul où il tournait à 12,3 points à 50,8%, 5,9 rebonds et 1 passe décisive pour 11,5 d'évalution en 26 minutes.

Après les signatures de Kevin Pangos et Arturas Gudaitis, le Zénith se construit un bel effectif pour la saison 2020/21 d'EuroLeague et de VTB League.