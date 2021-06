Kaleb Tarczewski pisté par l'ASVEL ?

Au cours de ces derniers jours, plusieurs médias étrangers ont annoncé que l'ASVEL était sur les rangs du pivot états-unien Kaleb Tarczewski (2,13 m, 28 ans). Totalbasket, site grec ayant révélé plusieurs transferts EuroLeague ces derniers jours, le confirme.



:ASVEL are considering the case of Kaleb Tarczewski for the next season at the center position, and also Erick McCollum is one of the candidates fo the guard position, per @Totalbasketgr sources.



