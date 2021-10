Kaunas : Joffrey Lauvergne assure qu'il sera absent pour 4 à 8 semaines

Officiellement arrêté pour 4 à 6 semaines en raison d'une blessure à l'épaule, Joffrey Lauvergne (2,10 m, 30 ans) va-t-il revenir aussi vite ? Son club, le Zalgiris Kaunas, craint qu'il ne doive ainsi manquer le reste de la saison 2021-2022 rapporte Basketnews. D'ailleurs, après la défaite de son équipe chez l'Olympiakos Le Pirée (83-68) vendredi soir en EuroLeague, l'entraîneur Jurij Zdovc a déclaré ceci :

Joueur clé du Zalgiris Kaunas en 2020-2021, Joffrey Lauvergne a été prolongé pour deux saisons par le club lituanien, qui démarre très mal sa saison sur la scène européenne (4 défaites en 4 rencontres). L'Auvergnat a cependant démenti le fait qu'il puisse manquer la suite de la saison, assurant que "le meilleur spécialiste de l'épaule en Europe" lui a annoncé un arrêt pour 4 à 8 semaines.

Donatas,please, don’t share wrong information… I am out for 4 to 8 weeks maximum (coming from the biggest shoulder specialist in Europe).