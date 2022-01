Kaunas : Joffrey Lauvergne devrait reprendre la compétition dimanche

Membre clé du Zalgiris Kaunas, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2023, Joffrey Lauvergne (2,10 m, 30 ans) manque à son équipe depuis de longs mois. Le pivot français a en effet du se faire opérer de l'épaule fin octobre. Son arrêt était estimé jusqu'à fin janvier. Et l'Auvergnat est bien dans les temps. Son coach Jurij Zdvoc a annoncé qu'il devrait reprendre la compétition ce dimanche contre le BC Neptunas Klaipėda a fait savoir le journaliste lituanien Donatas Urbonas. Avec également les retours de Tai Webster et Arturas Milaknis - qui étaient tous deux isolés après avoir été testés positifs à la COVID-19 - contre Milan ce vendredi à Milan, l'actuelle lanterne rouge de l'EuroLeague bénéficiera de plus amples armes dans son effectif.

