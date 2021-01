Kaunas gagne à Valence sur le buzzer, le CSKA Moscou s'impose de peu à Berlin

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Pendant que l'ASVEL dominait Baskonia grâce à une très grosse deuxième mi-temps, le CSKA Moscou (deuxième avec 16 victoires et 6 défaites), sans Mike James (suspendu), retrouvait enfin la victoire sur le parquet de l'ALBA Berlin. Mais l'équipe de Dimitris Itoudis a eu du mal en Allemagne. Heureusement, grâce à un rythme peu soutenu - face à une équipe qui aime courir - ils ont pris le dessus dans le dernier quart-temps. Tornike Shengelia (20 points à 7/10 aux tirs) et Nikola Milutinov (10 points et 11 rebonds) ont réalisé de belles rencontres.

A la quatrième place, le Real Madrid (14 victoires et 8 défaites) a dominé le Panathinaikos Athènes (76-66). Après un bon départ (25-12 après un quart-temps), l'équipe de Fabien Causeur (11 points à 3/3 à 3-points et 1 passe décisive en 7 minutes 30) a fait la course en tête.

Marius Grigonis encore clutch



Enfin, dans un match important pour la lutte pour le Top 8, le Zalgiris Kaunas (13 victoires et 9 défaites) est parvenu à l'emporter sur le parquet de Valence (11 victoires et 11 défaites). Une nouvelle fois, c'est l'arrière lituanien Marius Grigonis (12 points à 3/6, 2 rebonds, 4 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 10 d'évaluation en 27 minutes) qui a libéré son équipe avec le panier de la victoire. Une victoire qui a bien failli échapper à Joffrey Lauvergne (13 points à 5/13, 12 rebonds, 2 passes décisives, 3 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 15 d'évaluation en 31 minutes) & co puisque, mené 77-73 à 7 secondes de la fin, les locaux sont passés devant suite à deux lancers francs de Nikola Kalinic et un 3-points de Sam Van Rossom dans la foulée, après un rebond offensif sur le troisième lancer franc. Cependant, cela n'a pas suffit pour l'équipe de Louis Labeyrie (17 points à 6/12, 5 rebonds et 5 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 34 minutes).

This @bczalgiris never knows when it is beat...



Marius Grigonis with the stunning game-winner!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rCmcN9ugmG — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 27, 2021

Les résultats de la 22e journée de l'EuroLeague :