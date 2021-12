Kazan confirme contre l'Anadolu Efes

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'UNICS Kazan, c'est du sérieux cette saison. La formation russe, bien que privée de Tonye Jekiri, a signé sa 11e victoire de la saison en battant l'Anadolu Efes Istanbul 75 à 67 ce jeudi à domicile. Les joueurs de Velimir Perasovic ont fait la course en tête. Toujours aussi intenses et actifs défensivement (8 interceptions), ils ont mis à mal l'attaque stambouliote, privée de son meneur Vasilije Micic à cause d'une entorse de la cheville.

L'hyperactif John Brown

Pas des plus adroites à 3-points (9/30), les finalistes 2021 de l'EuroCup se sont appuyés sur leur excellent intérieur John Brown (20 points à 8/13 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes décisives, 5 interceptions et 7 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 36 minutes). En face, Rodrigue Beaubois a été complet (5 points, 5 rebonds et 5 passes décisives en 29 minutes) mais a manqué d'adresse (2/8 aux tirs). Adrien Moerman a lui été plus discret (5 points à 2/5, 1 rebond et 1 passe décisive pour 4 d'évaluation en 14 minutes).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Après leur défaite en prolongation chez le leader barcelonais, l'UNICS Kazan a donc confirmé sa bonne forme actuelle. De son côté, le champion en titre peine à trouver une dynamique lui permettant de s'installer durablement dans le Top 8 (9 victoires, 9 défaites).