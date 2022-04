Kazys Maksvytis remplace Jurij Zdovc au poste de coach du Zalgiris Kaunas

Nommé coach du Zalgiris Kaunas début octobre, Jurij Zdovc (55 ans) ne finira pas la saison à la tête du club lituanien. Le technicien slovène vient d'être remplacé par Kazys Maksvytis (44 ans). Le directeur du club, Paulius Motiejūnas, justifie cette décision comme le fait de préparer le futur car Kazys Maksvytis - qui a signé pour deux ans plus une autre en option, en plus de cette fin de saison - est le sélectionneur de la Lituanie et qu'il devra donc passer l'été avec l'équipe nationale. Ainsi, il va pouvoir prendre ses marques sur place en amont.

Toutefois, le Zalgiris Kaunas, qui a mieux terminé la saison d'EuroLeague qu'il ne l'a commencé, vient surtout de perdre deux matches en championnat lituanien, une ligue qu'ils sont censés dominer de la tête et des épaules. Le 27 mars, les Kaunasiens ont perdu contre Rytas Vilnius et ce dimanche 10 avril ils ont cette fois été dominés par le BC Jonava, le quatrième du classement de LKL. Deux défaites qui les ont repoussés à la deuxième place du classement, derrière Rytas Vilnius.

Kazys Maksvytis coachait le club de Perm, en Russie, plus tôt cette saison. Mais au début de la guerre en Ukraine, il est rentré en Lituanie.

It’s official. Kazys Maksvytis takes the reigns of Zalgiris, bringing Gintaras Krapikas to the coaching staff with him!



