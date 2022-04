Kevin Durant sera présent en tribune pour le match 4 entre Monaco et l'Olympiakos

EUROLEAGUE

Crédit photo : FIBA

Le double champion NBA avec Golden State et triple champion olympique Kevin Durant sera présent ce vendredi soir à Monaco pour assiter au match 4 entre la Roca Team et l'Olympiakos rapporte L'Équipe. Après la récente élimination de son équipe, Kevin Durant est libre de tout mouvement et rend visite à son ancien coéquipier avec lequel il a évolué à Brooklyn, Mike James, qui l'a invité pour l'occasion.

Lors du match 3, le meneur américain était un peu plus en retrait par rapport à son énorme match au Pirée lors du match 2, avec 13 points, 5 rebonds, 8 passes décisives pour 17 d'évaluation. Dans ce match 4, Monaco n'a pas le droit à l'erreur et devra gagner pour continuer de rêver du Final Four.