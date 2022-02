Kevin Pangos a fini par céder à la proposition du CSKA Moscou

EUROLEAGUE

Après avoir régalé en EuroLeague avec le Zalgiris Kaunas et le Zénith Saint-Pétersbourg, Kevin Pangos (1,85 m, 29 ans) est parti tenter l'aventure en NBA. Mais chez les Cleveland Cavaliers, le meneur canadien n'a que très peu joué (7 minutes en moyenne sur 23 entrées). Ne voyant pas sa situation outre-Atlantique évoluer favorablement, il a finalement répondu à l'alléchante proposition du CSKA Moscou qui cherchait désespérement un meneur de haut-niveau. Selon le média grec Gazzetta.gr, l'ancienne star de Gonzaga s'est engagée pour deux saisons et demi et 6 millions de dollars. Avec lui, l'équipe de Dimitris Itoudis espère être en mesure d'avoir le niveau des meilleurs sur la deuxième partie de saison de l'EuroLeague, alors que la formation moscovite est cinquième à l'heure actuelle avec 14 victoires en 23 matches.