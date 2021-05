Kevin Pangos devrait bien prolonger avec le Zénith Saint-Petersbourg

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Kevin Pangos (1,88 m, 27 ans) avait fait comprendre à son club et aux supporters qu'il voulait prendre le temps de réfléchir à son avenir suite aux différentes offres qu'il a reçues pour la saison prochaine. Le meneur canadien sort d'une énorme saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Il valait 13,5 points, 2 rebonds et 6,7 passes décisives de moyenne en EuroLeague cette saison, au point de finir dans le cinq idéal de la compétition et surtout d'emmener le FC Barcelone au match 5 du quart de finale de playoffs contre son ancien club du FC Barcelone.

Mais la décision de Pangos semble avoir été prise. Sur son compte Twitter, le Zénith a posté une photo de son meneur avec un emoji heureux et un message : "Do you need some good news ?" ("Avez-vous besoin d'une bonne nouvelle aujourd'hui"). Ce message laisse comprendre que l'ancienne star de Gonzaga sera toujours sur les bords de la Baltique la saison prochaine.