Klemen Prepelic va rejoindre Valence

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroCup

L'ancien joueur de Limoges (2016/17) et Levallois (2017/18) Klemen Prepelic (1,91 m, 27 ans) continue son aventure en Espagne. Peu utilisé par le Real Madrid en 2018/19, l'arrière slovène a été prêté à Badalone en 2019. Auteur d'une grosse saison, meilleur marqueur du championnat, membre du cinq idéal de l'exercice 2019/20, il va retrouver un club d'EuroLeague, mais d'un niveau intermédiaire entre Badalone et le Real. Selon le journaliste turc Ismail Senol, il a signé pour Valence et sera donc le coéquipier de Louis Labeyrie, qui a prolongé pour deux saisons.