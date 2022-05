Kyle Hines (Milan) élu meilleur défenseur de la saison 2021-2022 d'EuroLeague

L'EuroLeague a dévoilé ce mardi le nom du meilleur défenseur de la compétition lors de la saison 2021-2022. Et c'est sans trop de surprises que le pivot américain Kyle Hines (1,98 m, 35 ans) a reçu cette distinction pour la troisième fois de sa carrière.

Véritable point d'ancrage dans la raquette milanaise, il est l'élement fondamental de la réussite collective de son équipe de ce côté là du terrain, eux qui possèdent l'une des meilleures défenses du championnat avec la plus petite moyenne de points encaissés par matchs (71,9).

D'un point de vue plus personnel, Kyle Hines tourne à 8 points à 62,7% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds, 1,8 passe décisive, 0,7 interception et 0,7 contre pour 11,8 d'évaluation en 24 minutes de jeu. C'est la troisième fois de sa carrière qu'il remporte cette distinction après les saisons 2015-2016 et 2017-2018 avec le CSKA Moscou. A 35 ans, ce petit pivot puissant, mobile et musculeux devient également le joueur le plus âgé à remporter ce trophée.

Il devance Walter Tavares (Real Madrid) et Nick Calathes (FC Barcelone), respectivement deuxième et troisième au scrutin.

He doesn't get older, he gets better! @SirHines has been voted as the Turkish Airlines EuroLeague Best Defender for the 2021/22 season



The @OlimpiaMI1936 man becomes a three-time winner of the award! #EveryGameMatters pic.twitter.com/rpqbdMU5lX