Kyle O'Quinn au Fenerbahçe, Dzanan Musa à l'Anadolu Efes

Après une première partie de saison difficile, l'Anadolu Efes Istanbul et le Fenerbahçe Istanbul semblent dans une bonne dynamique. Les deux clubs continuent de densifier leur effectif.

L'Anadolu Efes Istanbul a ainsi annoncé en fin de semaine l'arrivée du poste 3 bosnien Dzanan Musa (2,06 m, 21 ans). Drafté en 29e position par Brooklyn en 2018, l'ancien joueur du Cedevita Zagreb ne s'est pas imposé outre-Atlantique. Envoyé à Détroit puis coupé avant le début de saison NBA 2020-2021, il rentre en Europe et rejoindre l'équipe d'Ergin Ataman.



Son voisin du Fenerbahçe, qui reste sur 5 victoires de suite dans la compétition, a opté pour le pivot étasunien Kyle O'Quinn (2,06 m, 30 ans) qui compte 472 matches en NBA depuis sa Draft en 49e position en 2012.



Deux renforts de choix qui confirment que les clubs stambouliotes ne connaissent pas la crise malgré la situation sanitaire actuelle qui les privent de spectateurs.

