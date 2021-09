L'accord entre Mike James et l'AS Monaco se confirme

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : EuroLeague

Lundi, le nombre de nouvelles concernant un accord entre Mike James (1,85 m, 31 ans) et l'AS Monaco pour la saison 2021-2022 s'intensifiait. La direction de l'AS Monaco nous avait alors démenti tout accord à ce jour, alors que des informations nous indiquaient une proposition de contrat historique de 2,5 millions de dollars.

Ce jeudi, le média lituanien Basketnews confirme que cet accord a bien été trouvé : Mike James, l'un des tous meilleurs joueurs de l'EuroLeague de ces dernières années, devrait donc rejoindre la Roca Team et ainsi évoluer en Betclic ELITE en plus de l'EuroLeague. Une invraisemblable nouvelle au vu du CV du joueur, certes terni par des problèmes conflictuels dans de nombreux anciens clubs : 20,1 points de moyenne sur ses trois dernières campagnes européennes et une pige réussie au printemps dernier en NBA avec l'armada de Brooklyn.

Une masse salariale jamais vue dans le championnat de France

L'AS Monaco, dont le cumul des salaires pour la saison 2021-2022 s'approche déjà du double de ceux de l'ASVEL, apparaît comme le grand favori pour le titre de champion de France 2022. Après avoir prolongé plusieurs cadres de l'effectif vainqueur de l'EuroCup 2021, engagé Léo Westermann, Donatas Motiejūnas et plus récemment encore Will Thomas, le club de la principauté est monté en puissance au cours des dernières semaines de l'intersaison.

Zvezdan Mitrovic aura le luxe de pianoter sur son effectif en EuroLeague (12 joueurs inscrits sur la feuille de match) et surtout dans le championnat de France dans lequel six joueurs étrangers (contre neuf dans l'effectif monégasque) sont acceptés par équipe par match.

L'effectif actuel de l'AS Monaco pour la saison 2021-2022 :