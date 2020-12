L'ALBA Berlin corrige le Fenerbahçe pour le retour de De Colo

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

"Ca a fait mal ce soir". Après la rencontre, l'entraîneur Igor Kokoskov était déçu. Son équipe, le Fenerbahçe Istanbul a pris une rouste sur le parquet de l'ALBA Berlin (89-63) pour la 13e journée de l'EuroLeague. "On ne ressemblait pas à une équipe qui a joué de bons matches cette saison", a-t-il ajouté. Pourtant, les Stambouliotes avaient stoppé leur série de défaites la semaine passée et venaient de récupérer leur arrière star, Nando De Colo, même si celui-ci n'a pas encore pu beaucoup apporter (2 points à 1/5 aux tirs, 3 rebonds, 2 passes décisives, 4 balles perdues et 3 fautes provoquées pour 0 d'évaluation en 16 minutes). Son compatriote Léo Westermann a terminé avec la meilleure évaluation de l'équipe (6 points à 2/3 à 3-points, 2 rebond, 4 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 12 d'évaluation en 15 minutes).

Egalement de retour sur la feuille de match, Louis Labeyrie n'est pas entré en jeu contre l'Anadolu Efes Istanbul. Il a cependant pu assister aux premières loges au buzzer beater de Klemen Prepelic donnant la victoire à Valence.

Autrement, le Real Madrid a infligé la première défaite du Zénith Saint-Pétersbourg à l'extérieur (79-72). Pour son 100e match en EuroLeague avec son club, Fabien Causeur s'est contenté de 4 minutes de jeu. Après sa victoire à l'extérieur chez l'Anadolu Efes Istanbul, Baskonia n'a pas validé ce succès à la maison en s'inclinant 67-63 contre le Maccabi Tel-Aviv. Youssoupha Fall a néanmoins confirmé ses dernières bonnes sorties avec 14 points à 4/4 aux tirs et 6/6 aux lancers francs (!) ainsi que 6 rebonds et 5 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 19 minutes.

Enfin, l'Olympiakos continue d'engranger des victoires à l'extérieur avec un succès de 2 points chez l'Etoile Rouge de Belgrade grâce à un panier de Georgios Printezis à 3,2 secondes de la fin. L'autre ailier-fort de l'effectif grec, Livio Jean-Charles, a marqué 8 points à 4/6 en 17 minutes.