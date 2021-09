L'ALBA Berlin s'impose contre l'ASVEL en préparation

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

De mémoire de basketteur, cela faisait bien depuis la dernière campagne d'EuroLeague de Nanterre en 2013-2014 que le gratin européen n'était plus venu séjourner en région parisienne. Pour la première édition du Paris European Games, l'ALBA Berlin, Milan et l'ASVEL s'affrontent tout le week-end à la Halle Carpentier.

"On a manqué de concentration"

En ouverture ce samedi après-midi, l'ALBA Berlin s'est imposé en deux temps contre l'ASVEL, privée de Kostas Antetokounmpo. D'abord accrochés en première mi-temps par Raymar Morgan (18 points à 5/11 aux tirs et 6 rebonds pour 19 d'évaluation) et les Rhodaniens, les Berlinois ont totalement étriqué les champions de France au retour des vestiaires. Au contraire des deux premiers quart-temps où le spectacle était plaisant et le score serré (35-41, 20').

"On a montré de belles choses en première mi-temps contre une très bonne équipe mais on a fait beaucoup de petites erreurs, et on a notamment perdu trop de ballons, explique Elie Okobo, auteur de 9 points. On a manqué de concentration mais c'est un "process", on prend les matchs les uns après les autres"

Rayan Morgan et l'ASVEL s'inclinent contre l'ALBA Berlin (photo : Lilian Bordron)

"On a pris du retard dans la préparation"

Contraints de jouer sur demi-terrain et trop dispendieux (21 ballons perdus), les protégés de T.J. Parker ont difficilement trouvé le chemin du cercle dans le troisième quart-temps. À tel point qu'ils n'ont pas inscrit que cinq petits points en dix minutes (46-60, 30'). "À ce moment-là, on n’était pas ensemble, explique l'entraîneur de l'ASVEL. Et face à d’autres équipes, il faut faire plus pour les battre. On a pris du retard dans la préparation". Au final, l'ALBA Berlin s'impose de neuf points contre l'ASVEL (71-62).

