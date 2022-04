L'Anadolu Efes concasse Milan, Barcelone domine le Bayern

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Les playoffs d'EuroLeague ont bien commencé pour les finalistes 2021, le FC Barcelone et l'Anadolu Efes Istanbul. Les Catalans, qui ont terminé premiers de la saison régulière, l'ont logiquement emporté lors du match 1 87 à 77 contre le Bayern Munich. Les hommes de Sarunas Jasikevicus ont fait l'écart lors du deuxième quart-temps (23-11). Brandon Davies était en forme (19 points à 6/9 aux tirs, 5 rebonds et 8 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 23 minutes).

Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Anadolu Efes a tenu Milan à 48 points marqués au Mediolanum Forum. Hormis cette défense, l'équipe d'Ergin Ataman a pu compter sur sa célèbre paire Shane Larkin (16 points à 3/6 à 3-points) - Vasilije Micic (16 points, 7 rebonds et 3 passes décisives). Rodrigue Beaubois (1 point en 11 minutes) et Adrien Moerman (3 points et 7 rebonds en 21 minutes) ont été plus discrets.