L'Anadolu Efes écrase l'ASVEL

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Sous les yeux de Jordi Bertomeu, l'ASVEL a réalisé un pâle copie ce vendredi soir pour le premier match de la phase retour de l'EuroLeague. Les joueurs de T.J. Parker ont fait preuve d'une très grosse passivité en défense, finissant avec plus de 100 points encaissés (80-102) pour la première fois de la saison. Jamais ils n'ont semblé lutté.

Dès la fin du premier quart-temps, leurs adversaires comptaient 29 points marqués. Pas de quoi provoquer une rebellion toutefois... Le meneur serbe Vasilije Micić s'est régalé (23 points à 4/5 à 3-points, 9 passes décisives, 5 interceptions et 6 fautes provoquées pour 35 d'évaluation en 31 minutes), menant Chris Singlenton (16 points), James Anderson (22 d'évaluation, notre photo) & co vers un large succès. Les Français Adrien Moerman (4 points à 1/3 aux tirs et 3 rebonds pour 8 d'évaluation en 15 minutes) et Rodrigue Beaubois (9 points à 2/4 et 2 rebonds en 16 minutes) ont également eu leur écho.

S'ils étaient encore privés de Moustapha Fall, les Rhodaniens n'ont jamais été dans les bonnes intentions, enchaînant avec une deuxième très vilaine prestation après leur large défaite (-22 aussi) chez le Fenerbahçe Istanbul la semaine passée. Désormais très loin du Top 8 (4 victoires de retard), l'ASVEL va vouloir réagir pour ne pas sombrer dans cette deuxième partie de saison d'EuroLeague.