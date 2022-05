L'Anadolu Efes encore plus fort en 2022-2023 : Will Clyburn devrait rejoindre l'armada

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Finaliste en 2019, champion en 2021 et 2022, l'Anadolu Efes Istanbul domine ces dernières saisons en EuroLeague. Et la formation turque a toujours l'intention de récolter de nouveaux trophées. Pour cela, elle compte conserver ses cadres mais aussi recruter l'un des tous meilleurs ailiers de l'EuroLeague. Selon le journaliste turc Ugur Ozan Sulak, l'Anadolu Efes s'est déjà mis d'accord avec Will Clyburn (2,01 m, 32 ans). Sous les couleurs du CSKA Moscou, il a remporté le titre en 2019 et tournait encore à 14,9 points et 5,1 rebonds cette saison en EuroLeague. Le fait que son club n'ait plus accès aux Coupes d'Europe depuis la guerre en Ukraine l'a conduit sur le marché. Et c'est donc l'Anadolu Efes qui devrait en profiter.