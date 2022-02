L'Anadolu Efes et le CSKA Moscou battus chez l'Olympiakos et le Maccabi

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Outre l'AS Monaco, qui souhaite continuer de progresser dans le classement de l'EuroLeague mais a échoué avec une défaite à domicile face au Zalgiris Kaunas, l'Anadolu Efes Istanbul et le CSKA Moscou ont également été stoppés dans leur remontée.

L'Anadolu Efes Istanbul de Rodrigue Beaubois (13 points à 4/8 aux tirs et 3 passes décisives en 24 minutes) a perdu chez l'Olympiakos Le Pirée 87 à 85 après prolongation. C'est Kostas Sloukas (23 points à 8/16, 5 rebonds et 6 passes décisives en 38 minutes) qui a donné la victoire aux locaux, après avoir évité Adrien Moerman (11 point à 4/5 et 8 rebonds en 30 minutes). Dominateurs au rebond (40 prises à 32) notamment grâce à Moustapha Fall (10 points à 4/6 aux tirs, 5 rebonds et 4 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 30 minutes), les joueurs de Geórgios Bartzókas passent quatrièmes avec 14 victoires en 23 matches. L'Anadolu Efes reste hors du top 8 avec 12 victoires en 24 matches.

L'Olympiakos devance le CSKA Moscou (14 victoires, 10 défaites) qui s'est incliné 84-75 chez le Maccabi Tel-Aviv (11 victoires, 12 défaites) de Scottie Wilbekin (23 points à 5/8 à 3-points). Les joueurs de Dimitris Itoudis étaient menés 49 à 28 à la pause. Dans la course aux playoffs, une des deux autres formations russes de l'EuroLeague, le Zénith Saint-Pétersbourg (14 victoires, 9 défaites), a également lâché un match à ne pas perdre chez l'ALBA Berlin. En revanche, Milan (17 victoires, 7 défaites) a assumé son rang face à Baskonia (7 victoires, 17 défaites) avec une victoire 89 à 78.