L'Anadolu Efes et Milan mènent 2-0 en quart de finale

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Grand favori pour le titre de l'EuroLeague 2021 au vue de sa dynamique, l'Anadolu Efes Istanbul s'est encore largement imposé contre le Real Madrid (91-68) dans le match 2 de son quart de finale. Encore porté par le duo Shane Larkin (21 points) - Vasilije Micic (23 points), l'équipe d'Ergin Ataman a rapidement pris de l'avance. Elle est rentrée aux vestiaires à +12 après un panier sur le buzzer de Rodrigue Beaubois (11 points à 5/9 aux tirs et 6 passes décisives en 18 minutes). Adrien Moerman a également fait son boulot (9 points à 4/6 et 4 rebonds en 24 minutes). Maintenant, l'Anadolu Efes va vouloir finir le boulot en Espagne, chez Fabien Causeur (2 points à 1/2 et 2 rebonds en 8 minutes) & co.

Vainqueur sur le buzzer mardi soir, Milan a cette fois fait la course en tête (26-12 après un quart-temps) pour l'emporter 80 à 69 après avoir résisté au gros combat de la deuxième mi-temps. L'équipe de Kevin Punter (20 points) va maintenant tenter de se qualifier à son premier Final Four depuis 1992.