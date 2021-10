L'Anadolu Efes explose Kaunas, le Real Madrid tombe à Kazan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Si l'Anadolu Efes Istanbul est champion en titre, c'est bien le duel des lanternes rouges que l'équipe d'Ergin Ataman a joué vendredi soir contre le Zalgiris Kaunas pour la septième journée de l'EuroLeague. Mais l'équipe de Rodrigue Beaubois (3 points à 1/5, 3 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes) et Adrien Moerman (8 points et 7 rebonds en 20 minutes) est censée remonter au classement et ce vendredi elle n'a d'ailleurs pas laissé le moindre espoir aux Lituaniens, avec une victoire de 34 points (94-60). Jurij Zdovc n'arrive pour le moment pas à lancer la saison de sa nouvelle équipe, bloquée à 0 victoire après 7 journées.

Plus haut au classement, le Real Madrid (5 victoires, 2 défaites) a perdu pied en fin de rencontre chez l'UNICS Kazan. Deux pertes de balle de Thomas Heurtel (0 point à 0/5 et 6 passes décisives en 23 minutes) ont fait mal aux joueurs de Pablo Laso, qui n'ont pas assez pris soin du ballon (19 balles perdues). Guerschon Yabusele a marqué 13 points à 6/14 et pris 4 rebonds pendant que Vincent Poirier cumulait 5 points et 8 rebonds en 15 minutes et Fabien Causeur s'est fait plutôt discret (1 tir tenté en 20 minutes, 3 rebonds et 4 fautes provoquées).

Enfin, le Zénith Saint-Pétersbourg s'est largement imposé (83-54) contre Baskonia, en ne concédant que 14 points sur l'ensemble des deuxième et troisième quart-temps.

Les résultats de la septième journée d'EuroLeague :