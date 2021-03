L'Anadolu Efes inarrêtable, Valence toujours en course pour les playoffs

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

La saison régulière touche à sa fin et la lutte pour être le mieux classé possible et participer aux playoffs s'intensifie. En s'imposant contre l'Etoile Rouge de Belgrade 87 à 72, le CSKA Moscou (20 victoires, 10 défaites) conserve une longue d'avance sur l'Anadolu Efes Istanbul, troisième (20 victoires, 11 défaites), qui a signé sa neuvième victoire de suite en dominant le Panathinaikos Athènes (85-65). Rodrigue Beaubois (13 points à 5/8 aux tirs et 6 rebonds pour 18 d'évaluation en 26 minutes) et Adrien Moerman (4 points à 2/4 et 3 rebonds pour 4 d'évaluation en 23 minutes) étaient de nouveau titulaires. Vasilije Misic a encore brillé (21 points et 7 passes décisives pour 30 d'évaluation).

Derrière, le Real Madrid (18 victoires, 13 défaites), vainqueur à Villeurbanne (12 victoires, 18 défaites), résiste et reste dans le Top 8 alors que Valence (17 victoires, 14 défaites) tente d'y entrer. L'équipe de Louis Labeyrie (1 rebond en 9 minutes) a battu le Bayern Munich (19 victoires, 12 défaites) 83 à 76 grâce à une belle fin de match, avec un 8-0 avant l'entame du money-time pour passer de 70 partout à 78-70.

Derrière, le Zalgiris Kaunas a décroché (15 victoires, 16 défaites) suite à sa défaite contre le Maccabi Tel-Aviv (12 victoires, 17 défaites). L'équipe de Joffrey Lauvergne (8 points à 4/7 et 9 rebonds pour 13 d'évaluation en 21 minutes) pourrait en effet ne pas se qualifier même en gagnant ses trois derniers matches.

Saint-Pétersbourg (16 victoires, 13 défaites) et Baskonia (16 victoires, 14 défaites) devront absolument l'emporter ce vendredi soir pour ne pas perdre pied non plus.

Les résultats de la 31e journée d'EuroLeague :