L'Anadolu Efes Istanbul s'intéresse à Mathias Lessort

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pivot de l'AS Monaco depuis le début de saison, l'international français Mathias Lessort (2,06 m, 25 ans) a retrouvé l'EuroCup après une saison en EuroLeague, au Bayern Munich. Le petit pivot monté sur ressort réalise pour le moment de belles prestations avec la Roca Team (11,1 points à 63,7% de réussite aux tirs, 6 rebonds et 0,9 contre en 22 minutes) à tel point qu'il est surveillé par de grosses écuries du vieux continent. Selon le média grec SDNA, l'Anadolu Efes Istanbul s'intéresse à l'ancien joueur de l'Elan Chalon et de Nanterre.

Dans un style bien plus puissant et mobile que le longiligne Tibor Pleiss, il pourrait apporter son impact en sortie de banc, si bien sûr il venait à rejoindre le club d'Adrien Moerman et Rodrigue Beaubois, invaincu en championnat turc (11/11) mais à l'équilibre en EuroLeague (8 victoires et 8 défaites).