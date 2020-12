L'Anadolu Efes se reprend, le Real Madrid facile, le Maccabi Tel-Aviv enchaîne

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Avec sa 11e victoire de suite ce mardi soir chez l'ASVEL pour la 16e journée de l'EuroLeague, le CSKA Moscou conforte sa place de leader. L'équipe de Dimitris Itoudis a pris deux succès d'avance sur le FC Barcelone, qui est tombé chez l'Anadolu Efes Istanbul (8 victoires et 8 défaites), 86-79. L'équipe d'Ergin Ataman a fait l'écart dans le troisième quart-temps (25-11) et a enfin pu compter sur la bonne sortie de Shane Larkin (23 points à 8/16 aux tirs, 7 rebonds, 8 passes décisives et 9 fautes provoquées pour 37 d'évaluation en 31 minutes). Adrien Moerman a cumulé 5 points à 2/5 et 7 rebonds en 22 minutes et Rodrigue Beaubois a marqué 2 points en 8 minutes.

Le Real Madrid a désormais le même bilan que le FC Barcelone (11 victoires et 5 défaites). Mardi soir, les hommes de Pablo Laso n'ont fait qu'une bouchée de l'ALBA Berlin (91-62) avec 10 points à 4/5, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 15 d'évaluation en 10 minutes de Fabien Causeur.

Les rivaux sont suivis au classement par le Bayern Munich (10 victoires et 5 défaites) qui joue ce mercredi chez le Zalgiris Kaunas mais aussi le Zénith Saint-Pétersbourg (9 victoires et 5 défaites), large vainqueur de l'Etoile Rouge de Belgrade mardi (98-69). Les joueurs de Xavi Pascual étaient chauds à 3-points (16/26) à l'image de l'ancien Roannais K.C. Rivers (23 points à 7/8 derrière l'arc).

Enfin, après sa victoire à Barcelone, le Maccabi Tel-Aviv (7 victoires et 9 défaites) a résisté au show Nemanja Nedovic (39 points à 14/22, 6 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 45 d'évaluation en 29 minutes) mardi soir, s'imposant 89-81.