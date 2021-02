L'Anadolu Efes stoppe le Fenerbahçe et marque les esprits, Youssoupha Fall régale

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Outre la victoire de l'ASVEL à Barcelone vendredi soir, l'affiche de la soirée opposait les deux formations stambouliotes de l'EuroLeague, le Fenerbahçe et l'Anadolu Efes. Mais si le Fener' restait sur 11 victoires de suite, ils n'ont pas fait le poids contre leurs voisins.

Distancés dès le premier quart-temps, ils ont explosé après la pause face à l'attaque de feu d'Ergin Ataman (138 d'évaluation collective), menée par Vasilije Micic (37 points à 10/12 aux tirs, 5 passes décisives et 8 fautes provoquées pour 44 d'évaluation en 31 minutes). Et même si Nando De Colo (24 points à 10/16, 5 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 31 minutes) s'est démené, son équipe a fini à -32 (74-106). L'Anadolu (15 victoires, 10 défaites) continue sa remontée au classement, alors que le Fenerbahçe (15 victoires, 11 défaites) va devoir réagir à Milan puis chez l'ASVEL la semaine prochaine.

Dans les autres rencontres de la soirée, Youssoupha Fall (20 points à 9/12, 6 rebonds et 5 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 16 minutes) a brillé contre l'Etoile Rouge de Belgrade dans la large victoire de Baskonia. L'ALBA Berlin a de son côté dominé le Panathinaikos Athènes.

Les résultats de la 26e journée :