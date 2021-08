L'ancien Béarnais Slaven Rimac nommé assistant-coach au Bayern Munich

EUROLEAGUE

Ancien joueur de Paris (en 2007) et Le Havre (en 2008), Slaven Rimac est surtout connu en France pour s'être installé à l'Elan Béarnais, entre 2008 et 2012. Le MVP des finales de Pro B 2010 est depuis 2013 devenu entraîneur. Depuis huit ans, le Croate a alterné entre le Cibona et le Cedevita Zagreb. S'il a tenté à plusieurs reprises de convaincre un club français de le nommer coach principal, c'est finalement en Allemagne qu'il va poursuivre sa carrière. En compagnie du préparateur physique croate Luka Svilar, en poste à l'UNICS Kazan en 2020-2021, le natif de Zabreg vient d'être nommé assistant-coach d'Andrea Trinchieri (dont la mère est Croate) au Bayern Munich. Une belle expérience s'annonce en EuroLeague pour le technicien de 46 ans.