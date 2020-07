L'ancien joueur NBA Derrick Williams signe à Valence

Derrick Williams (2,03 m, 29 ans) reste en Europe mais change de club. Le 2e choix de la Draft NBA 2011 quitte le Fenerbahçe Istanbul afin de rejoindre la formation espagnole Valence.

Après six saisons dans la grande ligue américaine (à Minnesota, Sacramento, New York, Miami et Cleveland), l'ancienne star d'Arizona (NCAA) a rejoint le championnat chinois et les Tianjin Ronggang (20,0 points à 50,5% de réussite aux tirs, 6,6 rebonds et 1,4 passe décisive pour 19,7 d'évaluation). Après cette expérience réussie en Asie, il a signé un contrat de 10 jours avec les Los Angeles Lakers mais n'est apparu qu'une seule fois sous les maillots de la citée des anges, jouant ainsi le dernier de ses 428 matchs NBA.

En octobre 2018, il a pris la décision de rejoindre l'Europe en Allemagne au Bayern Munich, avec qui il a remporté le championnat allemand en tournant à 12,1 points 57,5%, 3,4 rebonds et 1,1 passe décisive pour 12,4 d'évaluation en 21 minutes. La saison écoulée, sous le maillot de la formation stambouliote du Fenebahçe, cet énorme athlète valait 10,7 points, (45,6% aux tirs), 3,6 rebonds et 2 passes décisives pour 10,6 d'évaluation.

Après la prolongation de contrat du Français Louis Labeyrie et la signature de l'ancien joueur de Levallois et Limoges Klemen Prepelic, le club espagnol signe un très gros coup sur le marché des transferts.

A do it all player who provides many BOX-office moments @DWXXIII officially signs with @valenciabasket and this is what you can expect from him next season #GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/m9OAnsLCy0