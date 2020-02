L'ancien MVP de Pro A Dwight Buycks renforce l'Olympiakos

EUROLEAGUE

Depuis le début de la saison, l'Olympiakos a modifié son effectif à plusieurs reprises mais aussi son staff, avec deux changements de coach. Cette fois, c'est un nouveau meneur américain qui arrive. Celui-ci est bien connu en France pour avoir remporté la Leaders Cup 2013 (la première édition) et surtout avoir été élu MVP de la saison régulière. Il s'agit de l'ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque Dwight Buycks (1,91 m, 30 ans), qui a signé pour une saison et demie. Après des expériences en Espagne (à Valence), en NBA et G-League et en Chine, il revient en Europe. L'ancien joueur de Marquette (NCAA) devrait faire ses débuts avec les Reds vendredi pour la réception de l'ASVEL en EuroLeague.